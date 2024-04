Pietro Fanelli lascia l’Isola dei Famosi: l’ennesimo ritiro complica i piani di Vladimir Luxuria

Nuovo ritiro all'Isola dei Famosi 2024. E, in questo caso, verrebbe da esclamare: la sua permanenza è durata sin troppo. Il naufrago più discusso e la cui presenza all'interno del programma è sembrata sin da subito del tutto inutile ha deciso di lasciare il surviving show condotto da Vladimir Luxuria. Pietro Fanelli, infatti, non è riuscito ad arrivare alla terza settimana in Honduras e ha scelto di ritirarsi.

Lo pseudo poeta di questa edizione sarebbe comunque stato prima o poi probabilmente cacciato dalla produzione, viste le continue affermazioni irrispettose nei confronti di opinionisti, conduttrice, pubblico e produzione stessa dell'Isola dei Famosi. Si è distinto per affermazioni del calibro di "Non voglio più vedere morti di fama e morti di fame", come se il suo genio tormentato fosse super partes e non avesse deciso consapevolmente di partecipare al programma in questione.

Quello di Pietro Fanelli è il terzo ritiro di un concorrente dall'inizio del programma, il che fa scattare il dilemma: qualcuno arriverà in finale in questa edizione o decideranno tutti di abbandonare prima della conclusione della stagione?

In principio era stata la "nip" Tonia Romano, che aveva dovuto abbandonare l'Honduras ancora prima che il programma avesse inizio. Poi si era ritirata Miss Italia Francesca Bergesio, infortunata a un ginocchio, poi è toccato a Peppe Di Napoli, il pescivendolo campano che ha deciso di mollare un po' per questioni fisiche e un po' per nostalgia della famiglia. Nel mezzo ecco l'espulsione del poco polemico Francesco Benigno, che avrebbe minacciato Artur Dainese con un bastone. Insomma, un'Isola della pace più che dei Famosi.

Ora ecco il ritiro di Pietro Fanelli. E il conseguente annullamento, l'ennesimo, del televoto con conseguente riapertura, l'ennesima, del televoto poche ore fra gli altri naufraghi rimasti in nomination: Khady Gueye, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Sonny Olumati e Rosanna Lodi.

Viene a questo punto da chiedersi chi potrà reggere le sorti di questo programma. Un programma ormai al capolinea da un pezzo e che senza i personaggi che fanno più discutere – di fatto è rimasto solo Daniele Radini Tedeschi – rischia di non avere alcuna dinamica importante su cui poggiare.