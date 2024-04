Peppe Di Napoli lascia l’Isola dei Famosi: cosa è successo

L’Isola dei Famosi continua a perdere pezzi. Questa volta è un uomo a ritirarsi: Peppe Di Napoli lascia il programma. A darne comunicazione è stata la stessa produzione del surviving show condotto da Vladimir Luxuria. Peraltro con un comunicato laconico che non reca alcuna motivazione.

Il ritiro di Peppe Di Napoli segue quello di Francesca Bergesio. La Miss Italia in carica si è ritirata per infortunio a un ginocchio patito durante una prova nella prima puntata del surviving game di Canale 5, mentre Peppe Di Napoli ha scelto di lasciare il programma per un malessere più psicologico che fisico. Il pescivendolo campano non ha probabilmente retto alla mancanza di casa e famiglia e ha quindi deciso di abbandonare l’Honduras. Già negli ultimi giorni aveva manifestato l’intenzione di lasciare il gioco e ora la sensazione si è trasformata in atto concreto.

Il televoto è quindi annullato e sarà riaperto con in gara soltanto gli altri quattro concorrenti rimasti in gara.

Incluso Peppe Di Napoli, sono quattro i naufraghi ad aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2024: Tonia Romano – “nip” che non ha neppure iniziato il gioco -, Francesca Bergesio, Francesco Benigno, espulso dal programma, e appunto Peppe Di Napoli.

La buona notizia arriva invece da Marina Suma, le cui condizioni dopo l’infortunio alla schiena patito durante una prova sono in miglioramento. L’attrice potrebbe quindi entro breve tornare ufficialmente e definitivamente in gara. Almeno lei. Anche Edoardo Franco e Aras Senol, “desaparecidos” durante le ultime due puntate, dovrebbero tornare in gruppo entro breve. Molto dipenderà dai tamponi: lo chef e l’attore erano risultati positivi al coronavirus e hanno quindi dovuto osservare un periodo di quarantena come prescritto dalle regole in casi di Covid.