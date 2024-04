Pagelle Isola dei Famosi 18 aprile: Pietro e Daniele fake, scatta il “cestino gate” alla Dan Harrow

Ecco le pagelle della puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì 18 aprile. Una puntata nella quale si è parlato molto poco dell’espulsione di Francesco Benigno e molto invece del furto di cibo operato da alcuni naufraghi.

Daniele Radini Tedeschi: voto Troll. E' chiaramente esagerato. Fa scenate senza alcun senso e si comporta in maniera immotivatamente aggressiva. Crea dinamiche, certo. Se lo facesse in modo meno finto, forse qualcuno potrebbe credergli. Le sue scenate sono una evidente presa in giro. Anche del pubblico.

Pietro Fanelli: voto Eccone n'altro. "Nella società di oggi sono tutti pronti a lavorare con le mani, il cervello rimane spento". Oddio che noia questo che continua a fingersi rivoluzionario e poi va in tv a prendere soldi. Ovviamente sarà dimenticato dal pubblico ancora prima di mettere piede sull'aereo di ritorno dall'Honduras.

Edoardo Stoppa: voto Guru. E' uno dei più ragionevoli in questa isola di personaggi singolari e altamente disturbanti. Mi chiedo come faccia a sopportare l'indolenza di Fanelli e Radini Tedeschi.

Maitè Yanes: voto Sorrisoni. Sempre più un raggio di sole. Sono ironica, in realtà è pesante come un cappotto bagnato.

Greta Zuccarello: voto Io sono con lei. Ma perché se qualcuno commette scorrettezze e ruba del cibo non si deve sapere? Ha fatto bene a far luce su un fatto di cui probabilmente non si sarebbe parlato altrimenti.

Khady Gueye, Pietro Fanelli e il cestino gate: voto Aridatece Dan Harrow. Ma ben vengano Dan Harrow e il suo pianto dirotto davanti alla moglie con tanto di "Ho rubato i cestini". Questi hanno rubato del cibo e fanno finta di non sapere nulla. Ma per favore.

Dario Maltese: voto Rebecca Staffelli. La sua presenza come opinionista all'Isola dei Famosi lascia il segno quasi quanto quella di Rebecca Staffelli al Grande Fratello. C'è nessuuuuunoooo???

Vladimir Luxuria: voto Niente da fare. Non ha in mano le redini del programma, ormai è un dato di fatto. Prova persino a giustificare i due desperados della mancanza di voglia di vivere pur di dare una legittimazione a un cast francamente imbarazzante.

L’insabbiamento del caso Benigno: voto Ma siete seri? Cosa mai può aver fatto per aver dato vita a una scena da non poter mostrare ai telespettatori? Ha rapito dei mosquitos, li ha addestrati a lanciare cocchi e ha guidato così la rivolta contro naufraghi e produzione? Solo in quel caso non si sarebbero dovute mostrare eventuali immagini. In tutti gli altri casi possibili siete solo cocchi e distintivo.