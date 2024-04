Francesco Benigno escluso dall’Isola dei Famosi: cosa è successo e quali concorrenti rimarranno?

Francesco Benigno escluso dall'Isola dei Famosi 2024. Prosegue l'emorragia di concorrenti nel surviving show condotto da Vladimir Luxuria. Un programma che solo nei primi dieci giorni di messa in onda ha già perso per motivi non dipendenti dal gioco ben tre concorrenti.

Il record spetta a Tonia Romano, naufraga "nip" che non ha neppure iniziato il gioco e ha dovuto lasciare l'Honduras per motivi ancora non del tutto chiariti. Nella seconda puntata è toccato invece a Francesca Bergesio, Miss Italia in carica, che ha lasciato l'Isola dei Famosi per un infortunio a un ginocchio durante una prova fisica.

Nella terza puntata a rischiare è stata Marina Suma: l'attrice ha subìto un pesante colpo alla schiena durante una prova ed è stata sottoposta ad alcuni accertamenti medici. Nella stessa puntata anche Francesco Benigno aveva accusato un malore ed era stato visitato. "Tutto a posto, ho solo avuto alcuni problemi di pressione" aveva subito assicurato l'attore.

Che però adesso è stato definitivamente e ufficialmente escluso dall'Isola dei Famosi. Non un ritiro volontario, quindi, ma una vera squalifica.

"A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da 'L'Isola dei Famosi'. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso sms verranno rimborsati" fanno sapere dalla produzione del surviving game di Canale 5.

Il televoto è quindi annullato: nella puntata di domani, giovedì 18 aprile, non ci sarà alcuna nuova eliminazione.

A questo punto i telespettatori si interrogano: fra ritiri, abbandoni, infortuni ed esclusioni, quanti naufraghi riusciranno ad andare avanti nel gioco? Saranno necessari nuovi innesti all’interno del cast del surviving game? E cosa succederà con gli ascolti? Risentiranno di tutti questi problemi?