Pagelle Isola dei Famosi lunedì 15 aprile: Alvina rivelazione, Bruganelli e Maltese fuori posto

Nella terza puntata dell'Isola dei Famosi 2024, quella di lunedì 15 aprile, naufraghi e telespettatori hanno vissuto la prima eliminazione di questa edizione del surviving show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. A dover abbandonare l'Honduras per prima è Luce Caponegro. Peraltro eliminazione del tutto immeritata. Ecco le pagelle della terza puntata dell'Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli: voto Oh magari ride almeno lei. "Edoardo hai incontrato la psicologa?", "No, sono qui sull'isola. Incontrerò lo psicologo dell'Isola quando si farà vedere", "Ah lui deve farsi vedere?". In questo scambio di battute, surreali, Sonia Bruganelli crede di essere simpatica e forse magari anche quasi empatica. Ecco, spoiler: no. E' solo inutilmente giudicante. Che imbarazzo.

Dario Maltese: voto Cani molecolari. Andiamo a cercarlo e riportiamolo a casa, ve ne prego. A ogni inquadratura si ha l'impressione che abbia sbagliato la porta dello studio, perché evidentemente lì non c'entra nulla. Non è il suo contesto e già si sapeva, adesso ne abbiamo la certezza matematica. L'antico Dario andava portato in salvo, parafrasando un noto spot.

Maitè Yanes: voto Sabbia nel letto. La giovialità, l'affabilità, la simpatia, il coinvolgimento, la felicità. Ecco, no, lei non è niente di tutto questo. Mai un sorriso, mai una minima gioia. Mamma mia che incudine.

Alvina Verecondi Scortecci: voto Inaspettata. Ci si attendeva una Fintona D'Aragona e invece sta dimostrando di sapersi adattare ad ogni contesto. "Ci si abitua a tutto alla fine": frega tutti quelli che la vogliono snob con questa semplice frase. E no, Sonia Bruganelli non è uguale a lei. Ne deve mangiare di pastasciutta.

Pietro Fanelli: voto Schegge sotto le unghie. Questa è la sensazione che provoca ogni sua frase inutilmente polemiche. "Non ho intenzione di stare alle regole" e infatti il furbone partecipa a un programma televisivo. Peraltro inveendo contro tutto e tutti. Che noia.

Peppe Di Napoli: voto TikTok. Avete notato come solitamente tutti i volti noti sui social poi risultino dei bluff quando c’è da confrontarsi con esperienze reali? Anche lui, pur essendo un imprenditore e un lavoratore, non regge e vuole subito tornare a casa. Prego, si accomodi.

Joe Bastianich: voto Ego ipertrofico. E' bravo solo lui, capace solo lui, simpatico solo lui, intelligente solo lui. Oh che strano che lui sia egocentrico. Divertentissimo. Sì, a casa sua forse.