Francesco Benigno fuori dall’Isola dei Famosi, il video con le accuse: “Mi hanno chiesto di mentire, mi hanno proposto dei soldi”

Francesco Benigno è stato escluso, che poi in realtà sarebbe squalificato, dall'Isola dei Famosi solo pochi giorni dopo il suo ingresso e non ci sta. L'attore in un video su Instagram attacca la produzione e alcuni naufraghi con parole molto pesanti.

Francesco Benigno escluso dall'Isola dei Famosi

"Sostengono che ci sono delle immagini forti e io ho detto 'Mandatele in onda', ma ovviamente non ci sono. Sono delle scuse. Non ci sono bestemmie, ingiurie, frasi omofobe o liti con le mani, ovvero tutto ciò che ti può far squalificare. Peppe il napoletano ha inveito dietro di me con un machete e io con le mani dietro le spalle mi sono limitato a parlare. Oltre quello non sono andato" assicura Benigno.

"Io sono qui nel resort, mi minacciano da ieri sera e mi dicono che devo prendere un volo oggi contro la mia volontà e mi dicono che se non accetto di prendere il volo non mi pagano l'aereo e il rientro. Vorrei che il pubblico chiedesse che vengano mandate in onda le immagini. Addirittura c'è Daniele che dice 'Basta minacciarlo, porta rispetto a una persona più grande di te' e lo stesso Daniele porta Artur Dainese da me e ci stringiamo la mano come persone educate. Il giorno dopo lui non è stato educato con me" racconta l'attore.

"Non hanno nulla che possano montare e laddove decidessero di inventare qualcosa mi piacerebbe che facessero una domanda a Daniele in merito a tutto quello che è accaduto. Durante la puntata di lunedì scorso avete visto che cosa hanno montato di me: era la preparazione per farmi apparire ignorante e stupido e far sentire al pubblico i pensieri degli altri naufraghi nei giorni iniziali in cui non ci conoscevamo. Nei giorni dopo tutti mi hanno ringraziato. Vorrei essere in studio e far vedere le immagini, dopodiché c'è un televoto e quindi se il pubblico ritiene che io abbia fatto un errore meritevole di squalifica è giusto che possa sancirlo con il televoto" conclude.

Televoto o no, di certo la storia di Francesco Benigno all'Isola dei Famosi, e probabilmente in molti altri reality show, sembra arrivata al capolinea.