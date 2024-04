Isola dei Famosi 18 aprile: nominati, nuovi naufraghi e il silenzio su Francesco Benigno

Puntata particolarmente movimentata, quella dell'Isola dei Famosi di giovedì 18 aprile.

Vladimir Luxuria, Elenoire Casalegno e Marina Suma all'Isola dei Famosi

In nomination erano in quattro: Joe Bastianich, Peppe Di Napoli, Artur Dainese e Daniele Radini Tedeschi. Questi ultimi due si sono dovuti sfidare in un duello: lo sconfitto è rimasto in nomination. A vincere è Daniele Radini Tedeschi, è rimasto in nomination Artur Dainese.

La prova leader, quella del fuoco, si è svolta fra Samuel Peron e Matilde Brandi e ad uscirne vincitore è di nuovo Samuel Peron, che è leader per la seconda settimana consecutiva. La prova immunità viene invece vinta da Pietro Fanelli. Che decide di dare l'immunità anche a Daniele Radini Tedeschi. Immune anche Marina Suma, viste le sue condizioni di salute ancora in ripresa.

Sul caso dell'espulsione di Francesco Benigno, la conduttrice Vladimir Luxuria ha speso ben poche parole oltre il comunicato della produzione: "Sull'isola si litiga, si può discutere, ma non si può trascendere. Non mostrare le immagini dell'episodio in questione è una scelta presa per non turbare il pubblico e una scelta di cui anche lo stesso Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci".

Sono stati poi presentati due nuovi naufraghi: Sonny Olumati, studente di Medicina e breaker professionista oltre ad essere uno scrittore, e Rosanna Lodi, "attrice e showgirl da 20 anni" come recita la bio sul suo profilo Instagram. Insomma, non certo due sconosciuti. Entrambi stazioneranno per ora su Playa Segreta. E proprio lì durante la puntata di giovedì 18 aprile è andato in missione Edoardo Stoppa: con Rosanna e Sonny dovrà costruire una piccola imbarcazione per tornare dagli altri naufraghi e portare una ricompensa e i due nuovi concorrenti. I tre avranno tempo fino a lunedì 22 aprile.

Si è infine passati alle nomination: oltre ad Artur Dainese, al televoto vanno Peppe Di Napoli, Khady Gueye e Maitè Yanes nominati del gruppo, e Alvina Verecondi Scortecci, nominata dal leader Samuel Peron.