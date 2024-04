Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi: chi è e la sua l’incoerenza sui reality show

Pietro Fanelli è uno dei volti poco noti - fa parte della truppa "nip" di questa edizione - dell'Isola dei Famosi 2024. Un volto non del tutto sconosciuto al pubblico, però. Visto che in un passato relativamente recente ha partecipato come concorrente a 'Summer Job', reality show che però non lo ha lasciato particolarmente entusiasta.

Va sottolineato, a onor del vero, che il programma in sè è stato un vero flop. E Pietro Fanelli non ha nascosto la propria delusione.

"Io quando ho accettato non sapevo che fosse così, quindi mi sono pentito tremendamente - avrebbe dichiarato secondo l'esperto di tv e gossip Davide Maggio -. Io non avrei mai voluto fare tv o TikTok. Mi fa schifo questa roba. (…) TikTok e il reality mi hanno soltanto bruciato, le persone mi associano a quello schifo e non mi prendono sul serio. Tutta colpa mia e delle mie scelte affrettate. Dovevo aspettare, anche per tutta la vita forse. Sarei stato più fedele a me stesso. Sarebbe stato più dignitoso aspettare, vivere per ciò che amo, vivere della mia arte aspettando l’occasione giusta, che avrebbe fato risaltare il vero me. (…) Ci tengo a ribadire che io amo l’arte e non tutto questo marasma di m...a come Canale 5, i trapper e i social ecc ecc”.

Peccato che l'Isola dei Famosi a cui Pietro Fanelli, di professione modello come numerosi altri naufraghi di questa edizione, partecipa dall'8 aprile vada in onda proprio su Canale 5. Chissà se il ventunenne avrà modo di spiegarsi in Honduras.

Per inciso, la sua clip di presentazione a ‘Summer Job’ recitava così: "Ho 20 anni e per me apparire è una delle cose più importanti, la bellezza non ha bisogno di essere spiegata, è lì per diritto divino. Mi sento un po' Dorian Gray un po' Lady Oscar. Cerco l’antidoto all’eterna giovinezza. Non ho mai lavorato un giorno nella mia vita perché non voglio sprecare nemmeno un secondo per fare qualcosa che non mi piace, è troppo crudele. Vivo da vagabondo, cammino fra le città e trovo massima soddisfazione nell’accarezzare