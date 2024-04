Isola dei Famosi 2024, le novità: cast, quante puntate e quanto dura

L'Isola dei Famosi 2024 inizia lunedì 8 aprile. Un'edizione del surviving game di Canale 5 particolare rispetto alle ultime visto anzitutto il cast di conduttori e opinionisti. A condurre è Vladimir Luxuria, con Elenoire Casalegno in veste di opinionista in Honduras. In studio ad affiancare la conduttrice ci sono gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli.

Non sarà un programma eterno, come è sembrata invece l'ultima edizione del Grande Fratello. L'Isola dei Famosi tradizionalmente dura decisamente di meno. Questa edizione avrà una durata totale di circa nove o dieci settimane. Quindi circa tre mesi.

La finale andrà in onda il lunedì o il giovedì sera e si terrà a metà giugno. I concorrenti

Nella prima puntata i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024 sono 18, giovedì 11 aprile dovrebbe aggiungersene un altro che dovrebbe essere l’attore Francesco Benigno.

Il montepremi per chi vince l'Isola dei Famosi è il medesimo del Grande Fratello: 100mila euro, di cui solitamente la metà è devoluta in beneficenza. Tolte le tasse, rimangono circa 39mila euro. Al netto del montepremi, a portare quattrini potrebbero essere i contratti che possono derivare dalla vittoria del programma. Contratti che, però, ad oggi non sono così faraonici come potevano essere negli anni passati: le serate in discoteca per i personaggi televisivi non esistono più e le ospitate sono pagate sempre meno.

Ogni settimana di permanenza nel surviving show di Canale 5 può fruttare dai mille ai 5mila euro, a seconda della popolarità del concorrente in questione. Questo significa che un personaggio del calibro di Joe Bastianich, ad esempio, se riuscisse ad arrivare alla finale potrebbe incassare almeno 50mila euro. Un personaggio meno popolare potrebbe comunque portarsene a casa la metà, ma sarebbe in ogni caso un gran bel guadagno.