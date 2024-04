Chi è Peppe Di Napoli: da TikTok all'Isola dei Famosi 2024

Peppe Di Napoli dalla pescheria all'Isola dei Famosi 2024. E non si dica che è uno dei concorrenti "nip" di questa edizione, visto che su TikTok conta oltre 300mila follower. Ma chi è Peppe Di Napoli?

Campano, il commerciante ha una pescheria a Pianura. Pescheria che ora è gestita dalla moglie e dalle figlie, in attesa del suo ritorno. Peppe Di Napoli è diventato un personaggio noto sui social network, e soprattutto su TikTok, per i suoi video nei quali la parola d'ordine è ormai "a cascata". I contenuti da lui veicolati sui social network riguardano proprio la sua professione e l'ambito ittico: nei video dà consigli di acquisto, promuove prodotti e sponsorizza la propria attività. Il motivo per il quale è diventato così noto è da ricercare nel suo modo di fare particolarmente colloquiale e vicino agli utenti del web. Un modo che ha incuriosito il pubblico.

Non solo pescheria e TikTok: Peppe Di Napoli ha anche aperto un ristorante, chiaramente con specialità di pesce, con menù a 30 euro.

Di certo la sua abilità nel maneggiare e trattare le specie ittiche potrà fare molto comodo all'interno dell'Isola dei Famosi. Sarà interessante capire come si rapporterà con gli altri concorrenti.