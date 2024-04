Khady Gueye all’Isola dei Famosi: chi è, dove l’abbiamo già vista e il legame con un cantante famoso

Khady Gueye è una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi 2024 e il suo nome non è nuovo a molti telespettatori. Soprattutto a quelli che amano intrufolarsi tra le pieghe del gossip e dei programmi tv dichiaratamente trash.

La modella 26enne, nata a Milano da genitori senegalesi, ha infatti alle spalle già un'importante esperienza in un reality show televisivo ed è quindi avvezza alle dinamiche, vere o presunte, sotto l'occhio delle telecamere. E' stata infatti una delle concorrenti di Ex On The Beach 3, reality show che vede i protagonisti vivere in una villa sul mare in attesa dell'arrivo di ex vari. Proprio lì Khady Gueye ha avuto l'occasione di incontrare di nuovo l'ex fidanzato Dario.

Su Instagram ha circa 115mila follower, ma il suo seguito è certamente destinato ad aumentare dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi 2024.

Qualche mese fa la giovane modella era stata accostata a un nome molto noto della musica italiana: era stata paparazzata al fianco di Irama a Porto Cervo. E subito si erano scatenate le voci su un presunto flirt fra i due. Voci che si sono spente poco dopo. A spegnerle è stata la stessa modella milanese: "Sto già prendendo provvedimenti a riguardo. Non sono cose vere. Lui ha la sua vita e io ho la mia. Non è la prima volta che vengo associata a lui. Non stiamo insieme".