Milena Santirocco scomparsa, ultimissime: cos’hanno trovato i cani molecolari

Lanciano (Chieti), 2 maggio 2024 – I cani molecolari hanno fiutato qualcosa? Sommozzatori e unità cinofile in campo per le ricerche di Milena Santirocco, 54 anni, scomparsa da Lanciano domenica 28 aprile. In questo momento tre cani molecolari hanno segnalato qualcosa nella zona dei trabocchi, vicino al luogo della sparizione. Da capire se le tracce possano essere riferite alla donna. Sul posto sono arrivati anche i familiari.

La scomparsa di Milena, molto conosciuta e donna energica e forte, come la sorella l’aveva descritta a Qn.net, era stata denunciata dalla famiglia lunedì mattina. La donna domenica aveva pranzato con i figli e poi era uscita per una passeggiata al mare, una delle sue passioni.

(Notizia in aggiornamento)