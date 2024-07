Sette e scomparsi in Italia, chi sono le vittime: le stime del fenomeno

Roma, 7 luglio 2024 - Sette e scomparsi in Italia: i numeri di questo incrocio sfuggono alle statistiche, si può tentare una stima. Quante sono le persone che vengono inghiottite da questi gruppi e svaniscono senza lasciare tracce? Di certo alimentano anche un flusso di denaro, perché quasi sempre sono esperienze a pagamento.

Sette e scomparsi: un fenomeno che sfugge alle statistiche

“Centinaia di casi all’anno, nell’80% le persone per fortuna vengono ritrovate”. L’analisi è di Giuseppe Bisetto, coordinatore nel Triveneto del Gris, il Gruppo ricerca sette che in tutta Italia ha una struttura legata alle diocesi.

All’inizio del suo impegno nel Gris, 35 anni fa, Bisetto ricorda di essersi trovato di fronte al primo caso di scomparsa legato a una setta. “Era una studentessa, per i genitori era partita per un campo scuola. Invece era sparita con la setta di Moon”.

Secondo il coordinatore del Gris, i gruppi più pericolosi sono quelli che “propongono terapie alternative, guarigioni miracolose”. L’identikit delle vittime: persone fra i 30 e i 50 anni, soprattutto donne.

Ma come se ne esce? Come si aiuta una persona a riprendere i legami con i suoi affetti? Perché è proprio su questo punto che fanno leva le sette, l’isolamento. “Proprio come per la droga, ognuno ha la propria storia - riflette Bisetto, un passato anche di insegnante -. Il lavoro è soprattutto psicologico. O, come usa dire Andreoli, da ‘psicocosi’, riguarda anche psichiatri e psicoanalisti. In Francia esistono comunità terapeutiche che aiutano le persone a riavvicinarsi alla famiglia. Da noi no”.