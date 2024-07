Turisti scomparsi in Sardegna, ritrovata la donna di Valledoria. Si cercano il ragazzo inglese e l’anziana sparita a Stintino

Sassari, 15 luglio 2024 – Giallo in Sardegna. Nella serata di ieri il comando dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto delle segnalazioni relative alla scomparsa di 3 turisti, in tre differenti zone.

Si tratta di un 82enne, scomparsa ieri a Valledoria (Sassari), ritrovata direttamente in serata dalle forze dell’ordine. La donna si era rifugiata a casa di amici senza avvertire i familiari, che allarmati avevano denunciato la scomparsa. L’anziana sta bene, in leggero stato confusionale ed è stata affidata alle cure del 118 per verificarne lo stato di salute.

Restano disperse, invece, le altre due persone sparite nel nord dell’isola. Non si tratta di casi collegati e le ricerche sono concentrate in zone molto distanti tra di loro. Si tratta di un turista inglese di 25 anni, Michael Frison, scomparso in Gallura, e di una 75enne, Carla Visentin, sparita nell’estrema punta nord dell’isola, a Stintino.

Le ricerche del ragazzo sono concentrate nelle campagne comprese fra Luras e Luogosanto. A detta della madre il giovane sarebbe in stato confusionale.

La donna era arrivata ieri mattina in Sardegna per trascorrere le vacanze e ha fatto perdere le sue tracce. Anche lei si troverebbe in stato confusionale a causa di qualche problema di salute.

Nei due scenari operano squadre terrestri supportate da unità Cinofile, operatori droni (Sapr) specialisti di topografia applicata al soccorso (Tas), più l'elicottero del nucleo di Alghero-Fertilia per le ricognizioni aeree. Numeroso anche il personale giunto a rinforzo dai Comandi di Cagliari Oristano e Nuoro. Le ricerche vanno avanti ininterrottamente da ieri sera.