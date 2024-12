Ylenia Carrisi, le parole strazianti di Al Bano: “Ero innamorato di mia figlia, sintonizzata sui bisogni degli altri”

Roma, 9 dicembre 2024 - Ylenia per Al Bano e Romina Power è un dolore che non passa. Racchiuso nel mistero di una scomparsa mai chiarita.

Il 29 novembre avrebbe compiuto 54 anni, ma continua ad essere un enigma irrisolto. Una storia che continua ad alimentare in tutto il mondo tante speculazioni e falsità – come le ha definite Romina con rabbia e dolore - l’ultima a settembre la voleva viva e in difficoltà a New Orleans.

Il mistero di Ylenia Carrisi dura da 31 anni: la figlia di Al Bano e Romina Power è scomparsa il 6 gennaio 1994 a New Orleans

Il cantante è tornato a parlarne nell’ultima autobiografia, “Il sole dentro” (Mondadori). Lo ha fatto con parole strazianti.

“Ero innamorato di mia figlia Ylenia – è l’incipit del capitolo “Contro il destino” -. Era una ragazza meravigliosa. Bellissima, gli occhi verdi, una spruzzata di lentiggini sul viso, il sorriso contagioso. Educata, gentile, sintonizzata sui bisogni degli altri”. Questo il ritratto che il cantante fa della figlia nell’ultima autobiografia.

“L’ultima volta che la vidi - scrive Al Bano - fu alla fine dell’estate del 1993. L’ultima volta che sentii la sua voce fu al telefono, il 1° gennaio 1994. Poi più nulla. In quel momento, Ylenia aveva 23 anni ed era a New Orleans, in Lousiana”.

Ylenia Carrisi è sparita a New Orleans il 6 gennaio 1994. Il 29 novembre avrebbe compito 54 anni. La madre Romina la ricorda sui social con foto struggenti, poche parole come didascalia, “la dolcezza e la tenerezza di Ylenia erano tangibili”, scrive il 27 novembre, a didascalia di una foto che colpisce dritto al cuore, lei che tiene il volto bellissimo della figlia tra le mani, come una carezza.

Al Bano è tornato spesso anche sul viaggio in America dell’estate 1993, tutta la famiglia al completo, Romina, Ylenia, Yari, Cristel e Romina jr., doveva diventare un film, “L’America perduta”, ma il cantante aveva avuto subito un brutto presentimento. E proprio New Orleans fu la tappa finale del viaggio, Romina la definiva “una città trappola”, per il suo sottobosco. Lo stesso che avrebbe inghiottito per sempre Ylenia.