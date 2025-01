Ylenia Carrisi, la storia. Il racconto di Al Bano: “Quando l’uomo che impersonava la morte sporse le mani verso di me”

Roma, 5 gennaio 2025 - La morte presunta di Ylenia Carrisi è stata dichiarata con sentenza del tribunale di Brindisi, era il 1 dicembre 2014. La primogenita di Al Bano e Romina Power era scomparsa da dieci anni, a New Orleans. Quell’atto era stato chiesto dal padre.

Ylenia Carrisi, primogenita di Al Bano e Romina Power, è scomparsa il 6 gennaio 1994 a New Orleans

La storia per punti

Il 6 gennaio 1994 è la data che compare su NamUs, National Missing and Unidentified Person System, un archivio sterminato che tiene una luce accesa sul mistero di chi svanisce nel nulla. Quello di Ylenia Carrisi dura da 31 anni. Anche se il padre ha sempre ripetuto - e lo ha fatto anche nell’ultima autobiografia, “Il sole dentro” - di non avere più dubbi sulla sua morte, nel fiume Mississippi. Nel corso degli anni la storia ha alimentato tante false piste e fake news.

Romina Power parla della figlia scomparsa con grandissimo amore ma anche speranza. Parola che ha evocato anche nell’ultima intervista a Verissimo, quando ha confidato a Silvia Toffanin di essersi raccolta in preghiera in un tempio, in India, per il compleanno di Ylenia, il 29 novembre. Oggi avrebbe 54 anni. Romina ha anche aggiunto che le piacerebbe pubblicare gli scritti di Ylenia, “le mancava un esame per laurearsi a Londra e scriveva molto”. Poi però ha ammesso: “Era riservata e non so se le avrebbe fatto piacere”.

“La sento vicina, dentro di me, c’è una connessione, c’è sempre speranza, ha dichiarato. “Non l’ho mai persa e non la perderò mai – ha proseguito -. Quando viaggiavamo insieme, ci scambiavano per sorelle”. Romina Power aveva appena compiuto 19 anni, quando è nata Ylenia, il 29 novembre 1970. Ha poi ricordato che erano vicine “anche come spirito, solo che lei era molto più coraggiosa di me, viaggiava per il mondo da sola”.

Quando è scomparsa, aveva spiegato ai genitori di voler andare in Belize, per scrivere un libro su chi vive per strada. La vita vista dagli ultimi, c’era anche questo nel suo carattere ribelle. E proprio lì era andata a cercarla il fratello Yari. Un giorno, questione di un giorno solo. Perché la sorella era appena ripartita per New Orleans.

Anche Al Bano riserva alla figlia perduta parole d’amore puro. Il cantante nella sua ultima autobiografia dedica un capitolo alla tappa più dolorosa della sua vita. Scrive: “Penso a mia figlia ogni giorno”. Poi rivela le strane inquietudini vissute nell’ultima estate con Ylenia e tutta la famiglia, quel viaggio in camper nell’’America perduta‘, come avrebbe dovuto titolarsi il film per Mediaset. Ecco la tappa nella cittadina di Espanola, in Nuovo Messico. C’è una specie di processione, con un Cristo in croce. “A un certo punto venne verso di me un tizio che impersonava la Morte, e camminava sui trampoli. Sporse le mani e mi disse: “I get you”. D’istinto, da pugliese, risposi facendo le corna”.

La tappa finale di quel viaggio era proprio New Orleans. E dopo l’incontro con un musicista di strada, Ylenia disse ai genitori che avrebbe proseguito il viaggio da sola.

L’ultima telefonata con il padre risale al 1 gennaio 1994, a New Orleans stava per scoccare la mezzanotte del 31. Dieci giorni più tardi, arrivò la telefonata del detective Ronald Brink e quella domanda fatale, “vostra figlia sapeva nuotare a dorso?”. Perché il guardino del molo, sul fiume Mississippi, l’aveva vista tuffarsi e pronunciare una frase che Al Bano riconobbe subito come della figlia, “io appartengo alle acque”. Su NamUs poche righe per descrivere la scomparsa. “Vista l’ultima volta a New Orleans. Una donna corrispondente alla sua descrizione è stata vista tuffarsi nel fiume Mississippi e annegare, ma non è mai stato confermato che si trattasse di Ylenia”.