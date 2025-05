I 140 anni del Carlino. Direttore per un giorno. Al via domani con Patuelli

Nel calendario di eventi organizzati per festeggiare i 140 anni di vita de il Resto del Carlino prende il via “Direttore per un giorno”, un’iniziativa esclusiva che apre le porte della redazione a figure di rilievo del mondo istituzionale, culturale, imprenditoriale e sociale, offrendo loro l’occasione di vivere da vicino la costruzione del giornale. Ogni appuntamento vedrà un ospite speciale assumere, per una giornata, il ruolo simbolico di direttore della testata e partecipare alla riunione di redazione, per vivere in prima persona la scelta delle notizie, la titolazione, la riflessione editoriale, fino alla pubblicazione di un proprio editoriale sull’edizione del giorno successivo.

Il primo “Direttore per un giorno” sarà domani Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna: una figura centrale del mondo economico e finanziario, da sempre attenta al rapporto tra stampa, democrazia e libertà di espressione.

Seguiranno personaggi di primo piano del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’impresa e del sociale, pronti a confrontarsi con il mestiere giornalistico e a raccontare il proprio punto di vista sull’Italia che cambia. Agnese Pini, direttrice di QN-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! commenta: "Con “Direttore per un Giorno” celebriamo non solo i 140 anni di un giornale che ha attraversato la storia del Paese, ma anche il suo futuro: un futuro fatto di dialogo, apertura, contaminazione tra mondi diversi. Invitiamo personalità che abbiano qualcosa da dire e il coraggio di farlo. Perché un giornale è vivo solo se sa ascoltare e far parlare la società che lo circonda".

Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, aggiunge: "Questo progetto è un modo concreto per rendere il giornalismo più vicino alle persone. Offrire a figure di rilievo la possibilità di sedere idealmente nella stanza dei bottoni significa anche raccogliere nuove prospettive e stimolare un confronto autentico con la società. È il Carlino che si apre, che ascolta, che si mette in gioco".

“Direttore per un giorno” è un viaggio dentro il giornalismo contemporaneo, un modo per rafforzare il legame con il territorio e per aprire il giornale al confronto, all’ascolto e alla partecipazione attiva. Gli incontri si terranno nella sede storica de il Resto del Carlino, in via Mattei a Bologna.