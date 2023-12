Romina Carrisi e il figlio in arrivo: “Ho un nome nel cuore”. La commozione di Al Bano e Romina Power

Roma, 17 dicembre 2023 – Romina Carrisi, 36 anni, sarà presto mamma. La figlia di Al Bano e Romina Power ha parlato del (primo) figlio in arrivo. Ospite con il padre (visibilmente commosso) in tv a Verissimo, Romina non ha voluto svelare però il nome del bimbo, che dovrebbe nascere il 14 gennaio. Intanto una certezza: l’erede verrà al mondo “in un ospedale a Roma“. “Ho un nome nel cuore”, ha tenuto il segreto la futura mamma. Giorni fa in un’intervista aveva chiarito: “Punto su un nome antico, non inflazionato”.

Chi è il padre del bambino

Il padre del bambino è il regista Stefano Rastelli, 53 anni. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, Romina Carrisi aveva confidato di essere incinta e aveva rivelato la sua storia d’amore.

Una gravidanza social

La gravidanza è anche molto social. Tra i post più commoventi su Instagram quello del 15 novembre che ritrae la futura mamma durante un’ecografia. Con lei c’è Romina Power, emozionatissima perché “oggi l’ha visto per la prima volta”, scrive la figlia.

Il post con un riferimento a Ylenia?

In un altro post del 6 dicembre Romina Carrisi parla con trepidazione al figlioletto in arrivo. “T’insegnerò l’amor proprio, che la prima relazione che devi avere è con te stesso perché detterà di conseguenza tutte le altre. T’insegnerò il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. T’insegnerò ad essere libero di esprimerti senza offendere, difenderti senza essere aggressivo, viaggiare senza perderti. Non vedo l’ora di conoscerti, amore mio. Siamo in tanti ad aspettarti”. Proprio in quelle parole dolcissime, “viaggiare senza perderti”, c’è chi ha visto un riferimento alla sorella Ylenia, scomparsa a New Orleans a gennaio 1994. Un grandissimo dolore per tutta la famiglia.