Grand Tour Italia. Appuntamento con la letteratura

Secondo appuntamento con i giovedì letterari al Grand Tour Italia di Bologna. Il 10 ottobre Gabriella Morini, ricercatrice presso l’Università degli Studi Pollenzo (Cuneo), presenta il suo ’De Gustibus’. Un saggio per conoscere il nostro quinto senso, il gusto che – al pari di vista e udito – veicola i messaggi dell’ambiente circostante. Giovedì 17 toccherà a Matteo Bassetti parlare di ’Pinocchi in camice’, in cui l’infettivologo affronta il tema delle bufale e delle false credenze in campo medico.

Il 24 e il 31 ottobre e il 7 novembre, un tuffo nei classici con lo scrittore Emiliano Poddi, che commenterà in successione ’Madame Bovary’ di Gustave Flaubert, ’Frankenstein’ di Mary Shelley (perfettamente a tema Halloween) e ’Cuore di Tenebra’ di Joseph Conrad. Le serate, moderate da Oscar Farinetti e Patrizio Roversi – tutte alle 19 con ingresso gratuito previa prenotazione sul sito www.grandtouritalia.it – fanno parte del calendario degli eventi programmati da Grand Tour Italia che ha aperto i battenti a inizio settembre, raccogliendo l’eredità di Fico su 50mila metri quadrati. Grand Tour Italia propone ai visitatori un viaggio in tutta la penisola attraverso il cibo, l’arte, le tradizioni e l’intrattenimento. Ogni regione avrà uno spazio dedicato che comprenderà un’area paesaggistica e di promozione turistica, un’osteria tipica, un mercato con prodotti regionali e un’area didattica.

Ad alcuni partner, come la Scuola Holden, Coldiretti e Slow Food, è stata affidata la narrazione di storia, cultura, agricoltura e biodiversità enogastronomica. L’ingresso al parco e il parcheggio sono completamente gratuiti. Sono disponibili corsi (corso pasta, corso pizza, corso abc del vino a cura dell’Associazione Italiana Sommelier) e diversi laboratori del gusto a cura di Slow Food. Il Tour dei Mondi è invece un percorso multimediale che permette di degustare tipicità tra cui la mortadella, il parmigiano reggiano, il grana padano e il vino. Il cartellone offre invece, dal giovedì alla domenica, un ventaglio di proposte con musica, spettacoli ed eventi per adulti e bambini.

Le mostre in programma nello spazio espositivo permanente ’Earth Foundation’ – dedicato all’arte e alla fotografia contemporanea – celebrano invece la cultura del cibo attraverso le arti visive, mentre la libreria i ’Capolavori’, realizzata con il contributo della Scuola Holden, propone i 1200 libri più importanti della storia, consultabili gratuitamente e acquistabili come usati. E per il divertimento dei pargoli sono a disposizione il Luna Farm, con giostre, giochi e aree per feste private e il parco avventura di Tree Experience. Grand Tour Italia è aperto dal giovedì alla domenica. I visitatori potranno usufruire di un servizio navetta gratuito nei weekend (sabato e domenica) fino a esaurimento posti. Info sul sito www.grandtouritalia.it/it e i canali social Facebook e Instagram: @grandtouritalia.it