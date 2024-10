Il ritorno di Bova: "Il mio don Matteo fa i conti col perdono"

"Il perdono non è una cosa così scontata. Anche un sacerdote si pone delle domande, soprattutto se ha preso i voti tardi, come don Massimo, che è un ex carabiniere dei gruppi speciali ed è stato segnato da un trauma. È un essere umano, al perdono bisogna dare il giusto significato, non giudicare con presunzione, rancore, o alterigia". Parole di Raoul Bova a proposito della quattordicesima stagione di Don Matteo. Sono dieci prime serate su Raiuno ogni giovedì dal 17 ottobre, si preannunciano ricche di novità e nuovi ingressi: un nuovo capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e una nuova pm Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), e anche la sorella di Don Massimo (Federica Sabatini).