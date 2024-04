Milena Santirocco scomparsa da Lanciano (Chieti), la sorella: “Sparito anche il suo account Facebook”

Lanciano (Chieti), 30 aprile 2024 – Milena Santirocco, 54 anni, insegnante di danza di Lanciano (Chieti), è scomparsa da domenica. “Ha pranzato con i figli poi è uscita dicendo che andava al mare”, racconta al telefono a Qn.net la sorella Sonia. Ecco che cosa sappiamo.

Milena Santirocco, 54 anni, insegnante di danza, è scomparsa da Lanciano (Chieti) domenica 28 aprile

La denuncia di scomparsa è stata presentata lunedì alla polizia. Da quel momento sono partite le ricerche. In campo anche i cani molecolari. L’auto di Milena Santirocco è stata ritrovata sul lungomare a Torino di Sangro (Chieti), a 15 minuti da casa, sulla costa dei Trabocchi. “Ha una gomma sgonfia”, spiega la sorella. Ma il particolare che la preoccupa è un altro.

"Quando ho saputo dai miei nipoti che Milena non era tornata a casa, cosa mai successa prima, ho fatto alcune verifiche su Facebook e ho scoperto che il suo account era stato cancellato. Questa cosa mi preoccupa moltissimo, non la capisco. Mi chiedo: è con qualcuno che l’ha costretta a farlo? L’ha deciso lei? E perché? Tutte domande senza risposta”.

Alcuni testimoni raccontano di aver incontrato l’insegnante di danza domenica, nella zona Morge. “L’hanno descritta in tenuta sportiva e zainetto – racconta la sorella -. Questo può essere, è il suo abbigliamento solito. Lei è così, energica, appena ha una mezza giornata fa una camminata o va in bici, al mare o in montagna. Non riesco a capire cosa possa esserle accaduto”. Poi l’appello a contattare le forze dell’ordine, in caso di avvistamento.

"Non so cosa pensare – riflette la donna -. Mia sorella è una donna forte e indipendente. Negli ultimi tempi la vedevo ancora più serena. Sempre con il sorriso e la voglia di fare, senza scoraggiarsi mai. Mi chiedo: può avere avuto un incidente? Ma allora perché la cancellazione da Facebook?”.

