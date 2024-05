Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: “Trovate due cimici in casa dopo 20 anni”

Mazara del Vallo (Trapani), 7 maggio 2024 – La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha postato su Facebook la foto di due ‘cimici’ trovate a casa. Messe da chi? E quando? Sono proprio le domande senza risposta. La scoperta, fa sapere la madre di Denise - scomparsa da bambina a Mazara del Vallo (Trapani) il 1 settembre 2004 – è avvenuta per caso, durante lavori di manutenzione.

“Sapete cosa sono? Scrivetelo nei commenti, vediamo chi indovina”, è l’incipit del post. “Erano correttamente funzionanti perché collegate alla rete elettrica - scrive Maggio - adesso chiederemo alle autorità se sono beni dello Stato oppure di privati. Ovviamente, non sappiamo se ce ne sono delle altre e, a dire il vero, non abbiamo mai avuto questa curiosità perché non avevamo niente da nascondere”.

Poi la mamma di Denise prosegue: “Se sono apparecchiature dello Stato, pensate che adesso dovremmo chiedere il risarcimento di 20 anni di appropriazione della nostra rete elettrica?”.

