Arian scomparso a 6 anni in Germania: l’appello straziante dei genitori e perché la ricerca è difficile

Roma, 27 aprile 2024 - Le caramelle e i fuochi d’artificio. L’esercito, i cani molecolari e i visori notturni. Continuano con ogni mezzo le ricerche di Arian, 6 anni, un bimbo fragile scomparso lunedì 22 aprile dalla sua casa di Bremervorde-Elm, in Germania. Disperato l’appello dei genitori, che ringraziano forze di polizia e volontari, le ricerche sono state estese anche alle fognature, dove si era perso due anni fa un bimbo di 8 anni con disabilità mentale. A rendere difficili le ricerche c’è proprio la fragilità del piccolo, che non sarebbe in grado di gridare per chiedere aiuto.

Germania: Arnold, 6 anni, è scomparso da lunedì 22 aprile

“Crediamo che Arian abbia voluto vivere una grande avventura“, hanno scritto la madre e il padre sui social. Il bambino è “sportivo e abile”, “sa arrampicarsi molto bene” e ha molta energia. Il sospetto della famiglia è che possa aver percorso chilometri, arrivando fino a Hechthausen, che dista più di 16 chilometri da Elm. Da qui l’appello pressante dei genitori di Arian a controllare garage e stalle, ma anche telecamere.

E sarebbe stata proprio una telecamera a registrare gli ultimi spostamenti di Arian, lunedì sera. Ecco il bambino, che era uscito a giocare in giardino, allontanarsi da casa per entrare nella foresta, lì vicino.

Due anni fa a Oldenburg era scomparso un bambino di 8 anni. Seguendo la pista di un flebile lamento che proveniva da un tombino, il bimbo venne ritrovato dopo giorni nella rete fognaria e venne portato in salvo.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn