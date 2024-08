Michael Frison scomparso, la madre: “Troppi misteri ma non mi arrendo. Troverò mio figlio”

Sassari, 27 agosto 2024 – La scomparsa di Michael Frison in Sardegna continua ad essere un mistero. “Era arrivato in vacanza dai nonni il 2 luglio, un modo per festeggiare i suoi 25 anni, il compleanno era stato a fine giugno”, racconta la mamma Cristina al telefono con Quotidiano.net. “Doveva rientrare in Inghilterra il 13 luglio, aveva già il biglietto. Ma proprio quel giorno è sparito”.

Michael Frison, 25 anni, è scomparso in Sardegna il 13 luglio. L'appello straziante della mamma Cristina

La fattoria e la ‘fidanzata’

Le ultime tracce di Michael riportano a Luogosanto (Sassari), a una ‘fattoria’ gestita da una coppia, dove era andato a fare volontariato, così aveva raccontato alla madre. Con lui c’era una ragazza conosciuta in Inghilterra che lo aveva raggiunto in Sardegna. “Si è presentata come la sua fidanzata – spiega la mamma di Michael al telefono -. Mio figlio mi aveva chiamato dicendomi che l’avrebbe raggiunto a casa dei nonni e che lui avrebbe voluto allungare la vacanza”.

Le ultime tracce di Michael

Cristina è infaticabile. Non solo sui social. Da settimane, da quando è arrivata in Sardegna il 16 luglio – “appena sono riuscita a trovare un volo” –percorre in lungo e in largo, alla ricerca di suo figlio, l’isola dove è nata e dove ha vissuto, prima di trasferirsi in Gran Bretagna, 28 anni fa.

“Michael in stato confusionale”

Non esistono segnalazioni attendibili ma c’è la testimonianza della coppia alla fattoria che parla di un Michael “in stato confusionale, incapace di intendere e di volere a causa di un'insolazione”.

“Non ci sono avvistamenti attendibili – ripete la mamma -. Percorrendo le campagne e arrivando nei paesi ho incontrato tantissimi ragazzi che hanno lo stesso taglio di capelli lunghi, portati con la coda, rasati ai lati. Mio figlio, inoltre, parla un italiano perfetto, senza inflessioni. Anche l'autista che lo ha portato da Tempo Pausania a Luogosanto non si era accorto che fosse straniero”. L’ultimo post di mamma Cristina esprime tutta la tenacia di questa donna che non si arrende ai misteri: “Stai tranquillo, amore mio, io ti troverò e torneremo ad essere felici ancor più di prima”.