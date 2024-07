Barbara Agostinelli scomparsa a Genova, ritrovato lo scooter dell’infermiera

Genova, 23 luglio 2024 - Barbara Agostinelli, 54 anni, infermiera di Genova, è scomparsa da casa ieri mattina. La figlia Simona ha lanciato un appello via social. “Ho già denunciato e allertato qualsiasi forza dell’ordine (...) si stanno prodigando per trovarmela viva e vegeta”. Poi l’appello a contattarla e una descrizione della mamma: “Era vestita di nero e si è allontanata da casa con il suo scooter rosso marca Sym”. Poi le foto della mamma e del motorino.

“Deve assumere farmaci”

La figlia scrive che la mamma deve seguire una terapia e assumere farmaci. Anche per questo è angosciata. Lo scooter dell’infermiera scomparsa è stato trovato ieri sera in via Loria, dove comincia un tratto di bosco. La prefettura ha attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse, sul campo i vigili del fuoco.

L’appuntamento mancato

Barbara Agostinelli domenica mattina avrebbe dovuto incontrare un’amica ma non si è presentata all’appuntamento. Ieri non è andata al lavoro. Può essersi sentia male? Questo è il timore.