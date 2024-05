Ucraina, gli Usa: la Russia impiega armi chimiche vietate. “Carbonizzata” la città di Chasiv Char

Roma, 2 maggio 2024 – Gli Stati Uniti accusano formalmente la Russia di aver utilizzato armi chimiche vietate sui campi di battaglia in Ucraina. In particolare, secondo il Dipartimento di Stato americano, le truppe di Mosca avrebbero usato "cloropicrina contro le forze ucraine in violazione della Convenzione sulle armi chimiche (CWC)". Accuse che però la Russia respinge, definendole "odiose e infondate".

Intanto Kiev denuncia il lancio di droni kamikaze russi dal territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. A riprova di ciò l'intelligence ucraina ha mostrato un video in cui si vede "un drone Fpv russo con la sigla UT4D.TT, in dotazione al ministero della Difesa russo". I droni, ha affermato il portavoce Andry Chernyak, sorvolano la centrale nucleare in direzione di Nikopol e Marganets.

E i bombardamenti ripetuti da parte delle forze russe hanno carbonizzato la città di Chasiv Yar, come mostra un filmato ripreso da un drone e pubblicato dall'Associated Press, citata da Unian.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

La città di Chasiv Yar oggetto di ripetuti bombardamenti da parte della Russia (Ansa)

Le ultime notizie in diretta