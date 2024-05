Guerra Ucraina-Russia in diretta: Kiev colpisce una raffineria a 200 Km da Mosca

13:07

L'Ucraina colpisce una raffineria russa a 200 chilometri da Mosca

L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio russa a Ryazan, a sud di Mosca, in un nuovo attacco con i droni contro le infrastrutture energetiche russe, lo annuncia Kiev. L'Ucraina ha lanciato regolarmente droni in Russia dall'anno scorso, mentre la guerra tra le due parti si trascina, prendendo sempre piu' di mira siti come fabbriche e raffinerie di petrolio nel profondo della Russia.

"Come risultato di un'operazione dell'Intelligence della Difesa dell'Ucraina nella notte del 1 maggio, un UAV (drone) e' stato utilizzato per colpire la raffineria di petrolio di Ryazan in Russia", hanno dichiarato i servizi speciali ucraini. Il governatore della regione di Ryazan, Pavel Malkov, ha confermato l'attacco ma non ha fornito dettagli. "La regione di Ryazan e' stata presa di mira da un attacco di droni. Secondo le informazioni preliminari non ci sono vittime", ha dichiarato in un post su Telegram. Ryazan si trova a circa 190 chilometri (120 miglia) a sud-est di Mosca.