Artur Dainese all'Isola dei Famosi: chi è e quale è il suo asso nella manica

Chi è Artur Dainese? Appena è stato ufficializzato il cast dell'Isola dei Famosi 2024 se lo sono chiesto in tanti. Anche perché il suo nome figura fra quelli dei concorrenti "vip", eppure il grande pubblico italiano non lo conosce.

Nato 34 anni fa in Ucraina, Artur Dainese si è trasferito in Italia da bambino insieme alla madre e quindi ormai è italiano a tutti gli effetti. A caratterizzarlo è una indole da giramondo, tanto che è la Spagna a dargli notorietà. E' proprio lì che si trasferisce quando ormai è un modello di fama internazionale. Quello della moda è infatti il suo primo amore, il mondo dello spettacolo invece è il secondo.

E infatti nel 2023, quindi nella passata edizione, partecipa a 'Supervivientes', ovvero l'Isola dei Famosi spagnola. Dove arriva sino alla finale, anche se poi non vince il surviving show spagnolo. E quindi quale migliore occasione per riprovarci se non quella di tentare nel programma italiano? Quel che è certo è che Artur Dainese non è famoso nel Belpaese, ma conosce molto bene i meccanismi del programma televisivo e, soprattutto, le tecniche di sopravvivenza e ha già ben chiaro in mente quello che può dover affrontare in Honduras. Il che non è cosa da poco.

Sportivo - ama molto fare surf -, Artur Dainese conta ad oggi poco più di 50mila follower su Instagram. Un seguito che è destinato ad aumentare con la sua partecipazione all'Isola dei Famosi.