Concerto Primo Maggio Roma: la lineup e la diretta dal Circo Massimo

Roma, 1 maggio 2024 – Il tradizionale appuntamento con il Concertone del Primo Maggio a Roma quest'anno è al Circo Massimo, non potendosi tenere in piazza San Giovanni per i lavori in vista del Giubileo. Pomeriggio e serata di musica, sotto la pioggia. All'esordio da conduttori Noemi ed Ermal Meta. Opening (in esclusiva su RaiPlay) condotto da BigMama. L’evento in diretta su Rai3, oltre che su Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. A Taranto l’altro palco: ecco chi c’è.

La diretta