I cantanti al Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma: ecco l’elenco completo

Roma, 30 aprile 2024 – Chi sale sul palco del Concertone? Quello del Primo Maggio a Roma è il concerto gratuito più atteso dell'anno. E in questa edizione le novità sono diverse, a partire dal fatto che l'evento non si svolge nella tradizionale location di piazza San Giovanni ma al Circo Massimo. Un cambio che ha sin dall'annuncio fatto sognare le centinaia di migliaia di appassionati di musica, che sin dalle prime ore della giornata di domani mercoledì Primo maggio si accalcheranno per riuscire a occupare i posti migliori.

Quello del Concerto del Primo Maggio 2024 è un cast ricco e molto vario. L'opening, che prende il via alle 13.15, è affidato alla conduzione di BigMama e all'animazione da parte di una serie di volti nuovi e giovani: Albe, ex concorrente del talent show Amici, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis.

Durante la giornata sul palco del Circo Massimo si svolgerà anche un momento mai visto prima: Ariele Frizzante, ex dj e creatore della formula di gran successo del "karaoke di Ariele", farà cantare tutto il Circo Massimo proprio con il karaoke di gruppo.

E poi spazio, in rigoroso ordine alfabetico (niente scaletta del concerto del Primo maggio in anteprima, come da tradizione), a: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce e Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipàl (Carmine Tundo e compagni presentano il singolo appena uscito 'Odio cantare'), La Rappresentante Di Lista (con la nuova canzone 'Paradiso'), Leo Gassman (il quale ci fa ascoltare anche il nuovo brano 'Take that'), Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane (che canta anche il nuovo uscito 'Sottosopra'), Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi (la quale porta sul palco il nuovo singolo 'Non ho bisogno di te', Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Tantissimi artisti e fra questi anche diversi nomi nuovi da tenere d'occhio: Caffellatte e Chiamamifaro su tutti. Due cantautrici che rappresentano un vero raggio di luce nel panorama italiano.

Una curiosità: Rosa Linn ha partecipato all'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest, quella che si è svolta a Torino, con il brano 'Snap' per l'Armenia.

A condurre l'intera giornata saranno due cantautori: Noemi ed Ermal Meta. Si esibiranno anche i tre vincitori del concorso 1MNext: Atarde, Giglio e Moonar.

Dove vedere il Concertone del Primo Maggio di Roma in tv? La prima parte, quella dalle 13.13 alle 15.15 è un'esclusiva Raiplay, mentre tutto il resto dell'evento si può vedere in diretta su Raitre e Raiplay e ascoltare su Rai Radio 2 e Rai Italia.