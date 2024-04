Dove vedere in tv e in streaming il concerto del Primo Maggio 2024. Gli orari

Roma, 30 aprile 2024 - Tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio a Roma, l’attesissima maratona musicale nel giorno della Festa dei lavoratori. Quest'anno il “concertone” si sposta al Circo Massimo, per consentire i lavori di rinnovo di piazza San Giovanni. Nuova anche la conduzione, affidata a Ermal Meta, Noemi e Bigmama. Migliaia le persone che raggiungono ogni anno la capitale per partecipare al più grande concerto live gratuito d’Europa, molti di più quelli che, invece, seguono l’evento in tv, in radio e anche in streaming. Ecco una guida per non perdersi nemmeno una canzone.

Nato nel 1990, il Concertone del Primo maggio a Roma è organizzato dai tre sindacati confederati italiani, CGIL, CISL E UIL. Nove ore è più di musica live, saranno trasmesse da Rai 3, Rai Radio2, Raiplay e Rai Italia. L’evento, giunto alla 32ª edizione, è organizzato da iCompany, per la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Il Concertone del Primo Maggio sarà trasmesso a partire dalle ore 15.15 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19 alle ore 20 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3, in HD sul canale 501, su Rai Radio 2. Sarà in onda su Rai Italia e su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo connesso a internet (smart tv, smartphone, pc e tablet). In esclusiva per RaiPlay, inoltre, alle 13.15 l’opening condotto da Bigmama con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis.

Rai Radio2 è la voce ufficiale del Concertone che, dalle 16 e fino a oltre la mezzanotte in simulcast con Rai 3, trasmetterà l'edizione 2024 dell'evento. Si parte con la diretta di Diletta Parlangeli che proseguirà fino alle ore 19.00 circa, per tornare in collegamento intorno alle ore 20.00 con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Nel mezzo, dalle 19 alle 20 su Rai Radio2 e sul canale 202 del DTT andrà in onda il DJ set di Ema Stokholma dal palco principale della manifestazione. Rai Radio2, trasmetterà da una postazione esclusiva nel backstage dove ospiterà tutti gli artisti al termine di ogni esibizione. Inoltre, sui canali social della radio saranno disponibili inediti contenuti multimediali con tutti i protagonisti del Concertone, dalle prove del 29 e 30 aprile e dalla diretta del Primo Maggio.

Il Concerto del 1° maggio anche quest’anno sarà accessibile a tutti: a partire dalle 15.00, e per tutta la durata del concerto, sulla pagina 777 di Televideo saranno disponibili i sottotitoli realizzati in diretta dallo studio di SAXA RUBRA. A partire dalle 20 l’audiodescrizione (attivabile sul canale audio dedicato) e in streaming su Rai Play, permetterà anche alle persone non vedenti di conoscere i dettagli legati alle luci, alla scenografia, agli abiti, ai movimenti di artisti e conduttori sul palco.

Dalle 20, su RaiPlay inizierà anche la diretta accessibile con sottotitoli e LIS, realizzata dallo studio 2 di via Teulada che ospiterà per la prima volta in occasione del Concerto, anche il pubblico. In particolare, una squadra di 7 performer, tra cui anche due giovani performer sorde, e 2 interpreti, si alterneranno per tradurre in LIS le battute di conduttori e ospiti e interpretare, sempre nella Lingua dei Segni Italiana, tutte le canzoni proposte sul palco del Circo Massimo.

Oltre 40 i cantanti che saliranno sul palco, scopriamoli (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D'amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.