Concertone Primo maggio Roma, tutti i cantanti

Al Concertone del Primo Maggio di Roma – condotto quest’anno da Noemi ed Ermal Meta, con Bigmama protagonista alla guida dell’opening - ci sarà musica per tutti i gusti. Dai nomi noti come quelli di Malika Ayane, Noemi, La Rappresentante di Lista, Tananai, Colapesce Dimartino, Negramaro e Achille sino a volti nuovi di artisti molto talentuosi come Chiamamifaro, fra le migliori cantautrici italiane emergenti in circolazione, Caffellatte, Giuze, Tripolare. Oltre a certezze del mondo discografico come Motta, La Municipal, Tropico. Tutti sul palco del Circo Massimo, nuova location individuata quest’anno al posto della tradizionale piazza San Giovanni.

Una line up composita che dà spazio a un mondo che sta cambiando anche dal punto di vista musicale. Segno evidente è la presenza di nomi che si stanno facendo largo proprio nel mondo del cantautorato, come ad esempio Anna Castiglia.

Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce e Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Protagonisti dell'opening, che inizierà alle 13.15, saranno Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis.

Da segnalare un grande ritorno nel mondo della musica italiana, ovvero quello di Giusy Ferreri. La “sforna tormentoni” è tornata con il nuovo progetto dei Bloom, ovvero una super band alternative rock composta da lei e da Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli.