Maitè Yanes, chi è e dove l'abbiamo già vista

Maitè Yanes è una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi 2024. Il suo è un nome che al pubblico italiano probabilmente dice molto poco, tanto che sono in molti a domandarsi la motivazione della sua partecipazione al surviving show condotto da Vladimir Luxuria e in onda ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Chi è Maitè Yanes? La 34enne attrice spagnola - è nata a Madrid da genitori di origini cubane . ha cominciato la propria carriera come modella all'età di 15 anni. Milano e New York, oltre a Madrid, sono state le città di cui ha calcato le passerelle.

Non solo moda: la nuova concorrente dell'Isola dei Famosi 2024 ha recitato in numerosi musical in Spagna. Una personalità interessante e sfaccettata, un’artista poliedrica abbastanza nota in patria. E in Italia? Gli appassionati dei film di Leonardo Pieraccioni si saranno accorti che il suo non è un volto nuovo nel panorama cinematografico del Belpaese. Maitè Yanes ha recitato nel 2022 nel film 'Il sesso degli angeli' proprio dell’attore e regista toscano.

E chissà che la partecipazione al surviving show italiano possa rappresentare per lei un ulteriore trampolino di lancio per farsi conoscere meglio e, magari, riuscire ad ottenere qualche nuova occasione di lavoro in questo Paese.