Marina Suma all’Isola dei Famosi: chi è, la scena iconica e cosa fa adesso

Marina Suma all'Isola dei Famosi 2024 e subito scattano i ricordi per praticamente tutti i Millennials e anche per un po' di boomer. Chi è Marina Suma? Apprezzata attrice dal talento cristallino e dal piglio inconfondibile, la 64enne napoletana fra tv, cinema e teatro è in attività dagli anni Ottanta.

Ben 25 film dal 1981 a oggi per lei, ma quello che l'ha resa un'icona assoluta nell'immaginario comune è 'Sapore di Mare'. Quello interpretato da Marina Suma è il ruolo di Marina Pinardi, ragazza napoletana in vacanza a Forte dei Marmi con una famiglia un po' troppo apprensiva e ingombrante. Marina si innamora di Luca Carraro, giovane rampollo di una ricca famiglia milanese interpretato da Jerry Calà.

Proprio l'ultima scena del film, quella fra Jerry Calà e Marina Suma, è da togliere il fiato: i due si rivedono anni dopo in un locale e durante un lunghissimo scambio di sguardi da lontano, con 'Celeste nostalgia' di Riccardo Cocciante come indimenticabile colonna sonora, lui le fa recapitare un biglietto : "Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella".

Da quel momento in poi, l'immagine di Marina Suma sarà per milioni di persone per sempre legata a 'Sapore di Mare' e a quell'ultima scena. Ma l'attrice è andata avanti, ha interpretato molti ruoli passando agevolmente dal cinema alla tv - ha fatto parte anche del cast di 'Un posto al sole', fra le tante produzioni a cui ha partecipato - e diventando anche una delle personalità più apprezzata del teatro italiano.

Tuttavia, il ruolo di Marina in 'Sapore di Mare' le è sempre rimasto appiccicato addosso. E chissà che la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2024 possa farla conoscere in modo diverso ai telespettatori che sono fan del film e farla conoscere a tutto tondo a chi ancora non ha mai incontrato la sua arte.