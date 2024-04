Chi è Francesca Bergesio, prima Miss Italia all’Isola dei Famosi

Francesca Bergesio è la Miss Italia in carica. Mai una reginetta nel pieno del proprio mandato aveva partecipato all'Isola dei Famosi. Prima di Francesca Bergesio, appunto. Diciannove anni, nata a Bra ma residente a Cervere in provincia di Cuneo, è la concorrente più giovane di questa edizione del surviving show di Canale 5.

Da fine novembre 2023, quando è stata eletta Miss Italia, la vita di Francesca Bergesio è cambiata molto. E la partecipazione all'Isola dei Famosi rappresenta un ulteriore scossone in questo periodo di grandi mutamenti per la giovanissima modella.

La quale, anche se non si direbbe oggi visto il piglio sicuro e determinato che dimostra di avere in ogni occasione pubblica, è stata vittima di bullismo. "Quando andavo a scuola - ha raccontato - c'è stato un periodo nel quale venivo presa in giro per la mia altezza".

Una serie di atteggiamenti che hanno segnato profondamente la ragazza, la quale però non si è lasciata scoraggiare e, anzi, afferma: "Ho imparato a fare della mia altezza un punto di forza e a non lasciare che le critiche potessero scalfirmi".

Quello del surviving show condotto da Vladimir Luxuria sarà senza dubbio un banco di prova importante per la Miss, che ha sia la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico sia l'opportunità di confrontarsi con nuove sfide e con un ambiente che di certo non potrà essere particolarmente ospitale.

Francesca Bergesio è fidanzata? Lei è particolarmente riservata e non ama parlare della propria situazione sentimentale.