Pagelle Amici 27 aprile: Holden tormento, Dustin e Marisol extraterrestri

Le pagelle della sesta puntata del Serale di Amici, quella andata in onda sabato 27 aprile, raccontano di numerose certezze: Dustin, Marisol, Sarah e Martina fra quelle positive, Holden la più negativa di tutte.

Ad essere eliminata nella sesta puntata del talent show di Maria De Filippi è stata la ballerina Sofia.

Dustin: voto Altra dimensione. Lui è già professionista tipo da 39324213 puntate. E probabilmente lo era già da prima di entrare ad Amici. Diamogli la finale, la fine della Terra, la fine del mondo: trasformerà comunque tutto in oro scintillante. Pazzesco.

Martina: voto Ok adesso prendiamoci chill che è o nuost'. Brava Martina, bravissima. Certo il nuovo inedito ricorda sin troppo da vicino alcuni elementi in stile Blanco e questo per me è un malus, ma non si può avere tutto. Adesso che i giudici hanno deciso di salvarla - e sinceramente dopo l'insensata salvezza di Holden non ci avrei mai sperato -, però, bisogna ingranare la marcia e cominciare a cambiare qualcosa. Solo così Martina potrà avere quello che merita, ovvero la vittoria del circuito di canto di Amici.

Marisol: voto Bionica. Lei col ginocchio fasciato da mesi fa di tutto: salta, balla, emoziona, interpreta. Io con la sciatica sembro una frequentatrice assidua di una rsa. Dustin è perfetto, lei è stratosferica. Passiamo subito a darle la qualifica di prima ballerina ovunque, grazie.

Holden: voto Si è svegliato tardi. Io ormai ho una teoria: Holden infarcisce insopportabilmente ogni canzone di autotune semplicemente perché gli dicono le cose all'ultimo. Pensiamoci: durante le esibizioni il suo sguardo è perso nel vuoto, la sua voce non esiste - sapete se è intonato? Se è stonato? Se ha inflessioni particolari? - e la sua presenza scenica si limita al tamburellare delle mani sul microfono tenendo l'asta. Se magari lo convocassero in studio prima, le sue performance sarebbero diverse. Almeno spero. Quando i giudici lo hanno salvato ho temuto per loro: nessuno senza un attacco di otite può pensare che lui sia meglio di Martina e Sofia. Nessuno.

Sofia: Voto Edizione sbagliata. Un talento come il suo avrebbe meritato la finale, ma purtroppo questa è un'edizione di Amici in cui giganti come Marisol, Dustin e Martina occupano già tre posti sicuri nella puntata conclusiva della stagione. Teniamola d'occhio: di strada questa ragazza ne farà e pure parecchia.

Sarah: voto Rossini. Nel senso di crescendo rossiniano che questa giovanissima cantautrice sta vivendo. Ogni puntata del Serale corrisponde a un gradino più alto sul quale riesce a salire. Bella scoperta.

Petit: voto Solita solfa. La sua è la meno peggio delle voci maschili di questa edizione del talent show. Perlomeno questa volta l'autotune non è il protagonista delle sue esibizioni e di questo siamo tutti infinitamente grati. Non si può dire lo stesso del dialetto napoletano, ma se quando canta esclusivamente in italiano gli viene assegnato un brano a lui certamente non adatto come 'Eri piccola' forse è il caso di evitare. Niente di nuovo.

Mida: voto Un bel corso di canto. A differenza di Holden, prova anche a rinunciare all’autotune. Poi si ricrede perché non arriva a una nota neanche se gli passa davanti. Come sempre, a salvarlo è la presenza scenica. Certo che se poi non arriva nemmeno a cantare autonomamente un ritornello di Biagio Antonacci, la domanda è: sul palco di un ipotetico concerto mandiamo Spotify? No signora, no.

La scelta degli ospiti: voto Frutta. Che è poi dove siamo arrivati con la scelta degli ospiti. Siamo sicuri di esserci davvero meritati Can Yaman, Geolier e Rocco Hunt? Ci siamo comportati realmente così male? Maria, ti chiedo scusa a nome di tutti. Adesso però basta eh. Ridacci degli ospiti interessanti.