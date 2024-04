Alvina Verecondi Scortecci, un’altra nobile all’Isola dei Famosi: chi è e da dove arriva

Alvina Verecondi Scortecci è una delle concorrenti "non vip" dell'Isola dei Famosi 2024. Il doppio cognome e il nome non certo particolarmente comune dovrebbero far accendere più di una lampadina: Alvina Verecondi Scortecci appartiene a una famiglia nobiliare. Il titolo che le è attribuito è infatti quello di contessa.

Vi ricorda qualcosa questo titolo nobiliare? Due contesse hanno segnato la storia dell'Isola dei Famosi: Patrizia e Giada De Blanck. Un contributo inarrivabile, il loro, all'interno del programma che all'epoca - erano i primi anni Duemila - era ancora trasmesso da Raidue. Alvina Verecondi Scortecci potrà mai eguagliare il loro livello di trash? Difficile dirlo, fondamentale sarà quindi aspettare che possa farsi notare all'interno del surviving show condotto da Vladimir Luxuria.

Chi è Alvina Verecondi Scortecci? La contessa ha 34 anni e proviene da una famiglia veneta. Si è laureata in Giurisprudenza all'università di Padova. Tuttavia, il suo ruolo di avvocato penalista non le sta particolarmente servendo visto che di professione si occupa principalmente di gestire la villa di famiglia a Colle Umberto, in provincia di Treviso. Lì organizza matrimonio ed eventi di vario genere.

Collabora anche con un marchio di moda a Milano. Insomma, nella vita quotidiana è abituata a vestire gli abiti della star, ma all'Isola dei Famosi la vita per lei non sarà così semplice. Riuscirà a lasciare il segno in questa edizione del programma?