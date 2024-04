Chi è Tonia Romano, dalle forze dell’ordine all’Isola dei Famosi

Fra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024 c'è anche Tonia Romano. Chi è? Il suo è uno dei nomi che non dicono per ora nulla al pubblico del surviving show condotto da Vladimir Luxuria - ad affiancare la conduttrice ci sono l'inviata in Honduras Elenoire Casalegno e gli opinionisti in studio Sonia Bruganelli e Dario Maltese - proprio perché lei è una delle cinque "nip" di questa edizione.

Nip, ovvero in modo sgradevole, not important person. In realtà è semplicemente per ora non nota al grande pubblico.

Chi è Tonia Romano? Di lei si sa molto poco per ora e parte di quel poco lo si può ricavare dai social network. Su Instagram ha per ora 2.400 follower, ma sicuramente il numero dei seguaci crescerà dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi.

Avellinese di nascita, i suoi genitori sono napoletani. A 18 anni si è arruolata nell'esercito e poi è diventata vigile del fuoco. Insomma, coraggio, intraprendenza, grinta e determinazione a Tonia Romano non mancano di certo. Oltra ad alcune nozioni di sopravvivenza, il che all’interno di un programma come questo non fanno di certo male.

Così come non le mancano gli affetti. La partecipazione al surviving show di Canale 5 è senza dubbio per i suoi due figli, che mostra spesso anche sui social network e ai quali non manca mai di dedicare pensieri d'amore.