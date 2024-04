Chi è Aras Senol: dal fenomeno ‘Terra amara’ all’Isola dei Famosi

Dalla soap opera turca 'Terra amara' all'Isola dei Famosi 2024 il passo potrebbe sembrare decisamente lungo, ma così non è per Aras Senol, che è uno dei concorrenti del surviving show condotto da Vladimir Luxuria con il supporto dell'inviata Elenoire Casalegno e degli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli.

'Terra amara' è diventata nell'ultimo anno e mezzo un vero fenomeno di costume per la tv italiana, tanto che Mediaset più volte l'ha programmata addirittura in prima serata durante la settimana: una bella responsabilità del punto di vista degli ascolti tv. Attorno al mondo delle telenovelas, pardon soap, turche sta fiorendo una molteplicità di magazine e progetti collaterali che vedono coinvolti proprio i protagonisti di queste produzioni.

Aras Senol in 'Terra amara' è Çetin Ciğerci, ma nella vita reale è un attore ed ex atleta - è stato nuotatore e modello - nato a Istanbul nel 1993. E' fidanzato con Eylül Şahin.

Sui social network ha per ora 76mila follower e chissà che la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2024 possa farlo assurgere a "vice Can Yaman". Avete presente l'attore che ha sdoganato le soap turche in Italia diventando nel giro di pochissimi mesi un sex symbol assoluto? Ora è un po' sparito dai radar, anche per alcuni comportamenti non proprio gentilissimi nei confronti di alcuni fan. E chissà che magari Aras Senol possa prendere il suo posto nell'immaginario comune del pubblico italiano.