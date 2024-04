Chi è Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez: il lavoro nelle Ong e le passioni per moda e sport

Madrid, 29 aprile 2024 – “Sono un uomo profondamente innamorato di mia moglie, vivo con impotenza il fango che gettano quotidianamente su di lei”. È anche con queste parole che il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato di restare alla guida del governo dopo cinque giorni di riflessione che hanno tenuto con il fiato sospeso il Paese.

La bufera è nata con l’inchiesta a carico della moglie Maria Begona Gomez, indagata per una presunta corruzione e traffico di influenze dopo la denuncia del sindacato di estrema destra Manos Limpias. Accuse immediatamente respinte dal mittente dal primo ministro, che subito si è schierato in difesa della consorte.

Il premier Pedro Sanchez con la moglie Begona Gomez

Chi è Begona Gomez, la moglie del premier Sanchez

Maria Begona Gomez Fernandez, 49 anni, è nata a Bilbao. Cresciuta a Valderas, si è trasferita a Madrid per studiare marketing. Dopo la laurea, ha conseguito un master in Business Administration. Conclusi gli studi, la moglie di Sanchez ha iniziato a lavorare, specializzandosi in fundraising per organizzazioni non governative. Ha poi svolto attività di consulenza in diverse Ong come Oxfam Intermón, Amnesty International e Anesvad. In seguito ha ricoperto l’incarico di direttrice del Centro Africa ​​dell’Instituto de Empresa e da febbraio 2023 è co-direttrice di un master dell’Università Complutense di Madrid. Appassionata di sport, Begona Gomez pratica pilates quotidianamente. È anche grande amante della moda e partecipa alla Fashion Week di Madrid. Tra i suoi stilisti preferiti ci sono Teresa Helbig, Moises Nieto e Marcos Luengo.

L’amore con Pedro Sanchez

L’amore tra Begona Gomez e Sanchez è scoppiato casualmente durante una festa tra amici. Nel 2005 è nata la prima figlia Ainhoa e l’anno seguente la coppia si è sposata con rito civile nel Comune di Madrid. Il 2007 è l’anno della nascita della seconda figlia, Carlota.

Begona Gomez è una donna molto riservata e accompagna il marito soltanto in occasioni molto importanti. Tra le sue passioni anche la musica e il mare.