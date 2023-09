Amici 23, chi è Holden: la sua famiglia ingombrante e il sogno di fare musica

Holden, ovvero Joseph Carta, è fra gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi per l'edizione 2023-2024. La prima puntata del talent show targato Fascino è stata registrata alcuni giorni prima della messa in onda, su Canale 5 domenica 24 settembre, e proprio nel corso della puntata d'esordio sono stati assegnati i primi banchi.

Fra gli allievi spicca un nome, quello di Holden. Proprio come il protagonista del romanzo di J. D. Salinger. Il suo vero nome, però, è Joseph Carta, ha 23 anni ed è nato a Roma. Su Instagram ha poco più di 46mila follower.

Joseph Carta. Se il suo nome vi è familiare c'è un motivo: Holden è figlio di Paolo Carta e Rebecca Galli. Ha due fratelli e una sorella: Jader, Jacopo e Paola. Suo padre è il chitarrista Paolo Carta, che si è recentemente sposato dopo un lungo fidanzamento con Laura Pausini. Già, suo padre è proprio "quel" Paolo Carta e la sua "matrigna" è esattamente "quella" Laura Pausini.

Un altro figlio d'arte nella scuola di Amici dopo LdA, ovvero Luca D'Alessio, e Angelina Mango, quindi. Entrambi cantanti. Come Holden. Un cantautore che ancora prima di cominciare il talent show di Maria De Filippi aveva 314mila ascoltatori mensili su Spotify e brani da oltre 43 milioni di ascolti in streaming come 'Na na na' o quasi 18 milioni come 'Cadiamo insieme' e 16 milioni 500mila come 'Non fa per me'. Il suo genere è la trap, il suo migliore amico sembra essere l'autotune, quindi un genere decisamente inflazionato. E molto lontano da quello di Carta senior e Pausini.