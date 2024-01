Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria “silura” Ilary Blasi

Ilary Blasi non condurrà la prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Quella che sino a pochi mesi fa era soltanto un'indiscrezione adesso sembra essere una realtà quasi del tutto ufficiale.

Nonostante le dichiarazioni di alcuni mesi fa, Piersilvio Berlusconi non avrebbe confermato la showgirl, peraltro molto amica della compagna Silvia Toffanin, alla guida dell'unico surviving game della tv italiana. Chi la sostituirà al timone della prossima edizione dell'Isola dei Famosi? La scelta sembrerebbe essere caduta ufficialmente su una conduttrice che è stata promossa dal ruolo di opinionista a quella di conduttrice: Vladimir Luxuria.

Vero o soltanto voci? Le indiscrezioni sembrerebbero ormai quasi del tutto confermate e quindi sarà Vladimir Luxuria ad accogliere i telespettatori al via del surviving game che comincerà dopo la conclusione del Grande Fratello.

Quella di Vladimir Luxuria non è quindi soltanto una sostituzione della figura di Ilary Blasi, ma una promozione dal ruolo di opinionista a quello di conduttrice. Anche perché la stessa Luxuria è stata per diverse edizioni del programma una delle colonne e non solo delle spalle di chi stava presentando.

E Ilary Blasi? Probabile che stia ferma, televisivamente parlando, per un altro giro. Potrebbe, quindi, rientrare alla conduzione di un programma a partire dal prossimo autunno. Intanto, dopo il "documentario" Netflix 'Unica', si dovrà occupare della promozione del suo nuovo libro 'Che stupida'.