Terremoto ai Campi Flegrei, l’allerta resta alta: scuole chiuse e centri di accoglienza per gli sfollati

Napoli, 21 maggio 0224 – Scuole chiuse, notte in auto e centinaia di famiglie sfollate alla Solfatara. Dopo le scosse di ieri – undici le principali registrate dai sismografi dell’Ingv, seguite da centinaia di avvisaglie: almeno 150 scosse – il rischio che ai Campi Flegrei la terra ritorni a tremare è sempre più forte. Lo sciame sismico non è finito, avvertono gli esperti. A Pozzuoli, tre edifici sono stati sgomberati dai vigili del fuoco: evacuati 35 nuclei familiari.

“Una notte che non dimenticheremo”, ha commentato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo la luna sequenza sismica che stanotte ha costretto centinaia di napoletani a trascorrere la notte lontano dalle proprie case. Undici scosse in poco più di 18 ore, l’ultima registrata dai sismografi alle 00.55 di stanotte. Ma a spaventare è stata la più forte di magnitudo 4.4 alle 20.10: la più intensa degli ultimi 40 anni. L’ultima scossa è stata registrata dai sismografi alle 00.55. Oggi il prefetto di Napoli ha disposto l’invio di 400 brandine a scopo precauzionale.

Campi Flegrei, la terra tremano ancora: ieri la scossa più forte in 40 anni

I sindaci di Bacoli e Pozzuoli hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, 21 maggio. A Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi, ha disposto la chiusura delle scuole nella Municipalità IX e X, che comprendono i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura. Scuole chiuse anche a Qualiano, area nord di Napoli.

Questa mattina è ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria della Circumvesuviana, su entrambe le linee Cumana e Circumflegrea. A renderlo noto è l'Eav.

Le linee flegree sono state ripristinate, dopo la sospensione del servizio ferroviario adottata nella serata di ieri, in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4,4 registrata alle 20.10. Il servizio ferroviario sulle linee Cumana e Circumflegrea era stato sospeso "per consentire le opportune verifiche alle infrastrutture", che hanno evidenziato alcuna criticità.

A Pozzuoli e a Bagnoli sono state allestite tendopoli dalla protezione civile. “Non è facile, abbiamo alcune famiglie che sono state sgomberate per motivi precauzionali, stiamo tutti lavorando per seguire la situazione senza sottovalutare nulla”, spiega il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. “Sono state allestite aree di accoglienza. Al momento abbiamo quattro aree per l'accoglienza dei cittadini, con generi di primo conforto e psicologi per l'assistenza alla popolazione”.

Quattro i punti di accoglienza allestiti a Pozzuoli – Palatrincone, Parcheggio C9 in Via Vecchia delle Vigne, Piazza a Mare e Largo Palazzine – dove le famiglie hanno trascorso la notte. Le istituzioni hanno messo a disposizione “generi di primo conforto e psicologi per l'assistenza alla popolazione”. Ma il sindaco rassicura: “Allestiremo a breve altre aree in altre zone della città. Nessuno sarà lasciato solo”.

Un team di psicologi ha raggiunto stanotte gli sfollati per fornire assistenza, soprattutto ai più piccoli, nella zona della Solfatara, dopo le scosse che hanno spinto in strada centinaia di persone a Pozzuoli.

“Siamo stati tra primi a intervenire in tempo breve – dice presidente dell'Ordine degli psicologi, Armando Cozzuto – gli psicologi dell'Associazione Psicologi per i Popoli hanno partecipato allestimento campo con tende e hanno cominciato a fornire prime informazioni per rassicurare la popolazione perché la situazione è abbastanza complessa”.

“Più che rassicurare, possono essere contenute emotivamente", ha aggiunto Cozzuto. "Sono reazioni normali sana reazione paura di fronte a pericolo reale, ho vissuto le scosse in prima persona a Pozzuoli ed è impossibile non spaventarsi. L'importante che non ci si faccia prendere dal panico altrimenti le conseguenze possono essere più nefaste, ma devo dire che la popolazione ha risposto bene anche perché abituata al fenomeno del bradisismo. Non ho visto scene di panico'', ha spiegato Cozzuto.

“La sismicità non è un fenomeno prevedibile”, ricorda l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv: pertanto non può essere escluso che si possano verificare altri eventi sismici, anche di energia analoga con quanto già registrato durante lo sciame in corso. Allo stato attuale, in ogni caso, "non si registra un aumento della velocità di sollevamento che attualmente è di 2 cm al mese. Sempre allo stato attuale, non si registrano variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all'andamento precedente".

"I parametri geochimici misurati con le stazioni in continuo (temperatura e flussi di anidride carbonica) non mostrano variazioni significative rispetto agli andamenti degli ultimi mesi, se non il ben noto incremento di temperatura e pressione che caratterizza il sistema idrotermale", sottolinea ancora l'Osservatorio Vesuviano.