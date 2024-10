Camorra, maxi blitz a Napoli: 60 arresti per traffico di droga ed estorsione

Roma, 3 ottobre 2024 - Sessanta arresti in un maxi blitz anticamorra a Napoli. L’operazione è scattata all’alba di questa mattina nella zona orientale del capoluogo campano, dove 350 agenti della polizia di Stato stanno passando al setaccio il territorio.

È la seconda volta in pochi giorni: mercoledì i carabinieri hanno smantellato un traffico di droga a Caivano, arrestando 50 affiliati al clan Angelino-Gallo.

A dare l’ordine di custodia cautelare in carcere per 60 persone è stata la Dda di Napoli, indiziate a a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al furto, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, possesso ingiustificato di armi e ordigni esplosivi, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione.

