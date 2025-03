Ucraina, Trump: “Zelensky mi ha scritto, è pronto a trattare sulle terre rare”

08:44

Von der Leyen: "Riarmare la Ue, piano da 800 miliardi in quattro anni"

La Commissione Europea, dopo oltre tre anni di guerra aperta in Ucraina, corre ai ripari e, sotto la pressione degli Usa di Donald Trump che lasciano intravedere un progressivo disimpegno dall'Europa, adotta un piano in cinque punti che mira ad aumentare "con urgenza" le spese per la difesa. Secondo la presidente Ursula von der Leyen, il piano "ReArmEu", riarmare l'Europa, consentirà di mobilitare fino a 800 miliardi di euro in quattro anni, una cifra che rievoca gli 800 miliardi di Next Generation Eu, il piano adottato durante la pandemia di Covid-19 per sostenere le economie Ue, prostrate dai lockdown, e incentivare le transizioni verde e digitale.

Tuttavia, mentre gli 800 mld di Ngeu sono tutti soldi raccolti dalla Commissione emettendo obbligazioni sui mercati, l'ammontare totale del piano Rearm Eu è basato, allo stato, su stime: solo 150 mld di euro saranno raccolti dalla Commissione Europea andando sui mercati obbligazionari e piazzando titoli, come ha spiegato un alto funzionario Ue, sfruttando la garanzia fornita dall'headroom, la differenza tra impegni e pagamenti nel bilancio comunitario. Il debito comune, insomma, copre una frazione del piano, non tutto il piano.

I fondi verranno usati per acquistare e promuovere, ha scritto von der Leyen, "sistemi di difesa aerea e missilistica, artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi anti-droni, abilitatori strategici e protezione per le infrastrutture critiche, mobilità militare, guerra elettronica, Ia ed elettronica". Come per il piano Sure, si tratta di prestiti, non di trasferimenti a fondo perduto: quindi, forse verranno sfruttati, ma non è detto che vengano utilizzati tutti (Next Generation Eu insegna, anche se Sure ha avuto successo). Di certo i prestiti Ue consentiranno a molti Stati membri, una ventina, di indebitarsi a tassi assai più bassi di quelli che devono pagare oggi.

Andrà verificato poi l'effettivo 'tiraggio' dello strumento. Von der Leyen, già 'madre' del Green Deal, oggi è tornata a indossare i panni di ministra della Difesa che aveva a Berlino, constatando che "siamo in un'era di riarmo. E l'Europa è pronta ad aumentare massicciamente la spesa per la difesa. Sia per rispondere all'urgenza di agire a breve termine e per sostenere l'Ucraina, ma anche per affrontare la necessità a lungo termine di assumersi molte più responsabilità per la nostra sicurezza europea".