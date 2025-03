Come sta il Papa oggi, le notizie sulle condizioni di Francesco e come ha trascorso la notte: “Ha riposato bene”

Roma, 5 marzo 2025 – C’è attesa di conoscere come ha trascorso la notte Papa Francesco. Dopo il peggioramento di lunedì quando il Pontefice ha accusato due crisi respiratorie acute, ieri sera l’ultimo bollettino medico indicava condizioni stabili. “Nella giornata odierna le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili. Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo. È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato. Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi ed ha eseguito la fisioterapia respiratoria. Questa notte, come programmato, verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina. La prognosi rimane riservata. Durante la giornata ha alternato preghiera e riposo e questa mattina ha ricevuto l'Eucarestia”, recitava il bollettino medico di ieri sera diffuso dalla Santa Sede. Il Papa è ricoverato da 20 giorni al policlinico Gemelli con una polmonite bilaterale.

07:34 "Il Papa ha riposato bene. Si è svegliato alle 8" "Il Papa ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8:00". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Sala stampa vaticana, sul ricovero di Papa Francesco all'Ospedale A.Gemelli di Roma, giunto al suo ventesimo giorno.