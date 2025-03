Funerali di Eleonora Giorgi oggi a Roma. L’ultimo desiderio: “Suonate Pink Floyd e Procol Harum”

Roma, 5 marzo 2025 - È tutto pronto per l’ultimo saluto a Eleonora Giorgi, alle 16 di oggi verranno celebrati i funerali dell’attrice scomparsa lunedì per un tumore al pancreas. La famiglia ha voluto mantenere “strettamente privata” la camera ardente, mentre le esequie saranno aperte a tutti.

È già iniziata la lunga fila di fan davanti alla Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma. All'inizio e alla fine della messa - per volontà di Eleonora Giorgi - saranno eseguiti due brani: 'Wish you were here' dei Pink Floyd e 'Whiter shade of pale' dei Procol Harum. E in suo onore verrà data lettura della 'Preghiera degli Artisti' a cura della scrittrice e artista Catia Acquesta.

L'attrice Eleonora Giorgi si è spenta a 71 anni per un tumore al pancreas

“Al mio funerale suonate Pink Floyd e Procol Harum”

"Al mio funerale suonate i Pink Floyd e i Procol Harum". Eleonora Giorgi non ha lasciato niente al caso, nemmeno per la sua cerimonia funebre. In un'intervista a ‘Vanity Fair’, l’attrice aveva spiegato di aver dato disposizioni a un'amica chiedendole di organizzare il suo funerale.

“Ho un'amica molto spiritosa, che ridere! Ultimamente le ho telefonato e le ho detto: senti, il funerale lo organizzi tu. E le ho specificato: devi fare un servizio eccellente", raccontò, desiderano che il suo ultimo saluto fosse accompagnato da due canzoni ben precise per l'ingresso e per l'uscita dalla messa funebre: "A Whiter Shade of Pale" (1969) dei Procol Harum e "Wish You Were Here" (1975) dei Pink Floyd.

Funerali officiati dal vescovo Staglianò

“Eleonora Giorgi ha combattuto la malattia con forza e serenità, con dignità e ironia, arrivando ad esprimere il desiderio di un funerale dall'atmosfera intima e toccante. È stata un’icona del cinema e teatro italiano”. Inizia così la nota diffusa dalla Basilica di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo a Roma, più conosciuta come Chiesa degli Artisti.

Le esequie saranno celebrate dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica, insieme a Don Fabrizio Gatta. Essendo oggi il Mercoledì delle Ceneri, che di fatto dà il via alla Quaresima di Pasqua, il rito della messa sarà diverso dal solito. “La liturgia cristiana dei funerali è celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore. Aiuto spirituale per la defunta Eleonora Giorgia e consolazione e speranza per quanti ne piangono la scomparsa”, conclude la nota ufficiale della Basilica.