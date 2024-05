Pagelle Isola dei Famosi 19 maggio: Edoardo Franco uno di noi, Valentina Vezzali e Alvina nella bufera

Sono passati 41 giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi. Ecco le pagelle della nona puntata, quella di domenica 19 maggio.

Valentina Vezzali: voto Pienah. Non è mai stata una giovialona, una compagnona, una caciarona. Adesso però non ne può veramente più e sta diventando melodrammatica. Da un lato è vittima di un gruppo coalizzato contro di lei, dall'altro però è veramente di una pesantezza che la fa assomigliare a un macigno. Sonia Bruganelli sostiene che lei sia entrata come una possibile leader all'Isola dei Famosi. Oh raga io evidentemente ho sempre visto l'Isola del metaverso allora. Al "Molti nemici, molto onore" ho smesso di considerare quello che esce dalla sua bocca. Che imbarazzo. Viene eliminata dal televoto e probabilmente in effetti non aveva più nulla da dare in questo programma.

Greta Zuccarello: voto Apperò. Dal punto di vista della gara è la naufraga ideale. Nei rapporti personali con i compagni però sta iniziando a mostrare una natura un po' da viperella. Prima dice a Valentina Vezzali di volerle bene e poi alle spalle ne parla male. Beh beh beh. "Greta non è una grande lavoratrice": Edoardo Stoppa la incastra.

Alvina Verecondi Scortecci: voto Brasiiiiil. Lei sta vivendo chiaramente una vacanza con meno comfort di quanti ne vorrebbe. Non fa assolutamente nulla. "Spero di non andare via perché voglio arrivare fino alla fine" dice. Beh certo, se le dessero un pelo di cibo in più si sentirebbe in un resort: chi mai vorrebbe andarsene. Simpatica e genuina, per carità, però essere naufraghi è tutt'altro.

Khady Gueye: voto Niente, non ce la fa. Si mette al centro delle dinamiche, e qui pensiamo "Oh finalmente un po' di movimento", e poi si ritrae quando la discussione si fa accesa. Ma veramente è convinta di essere ricordata da qualcuno se non usa questa situazione a proprio favore?

Edoardo Franco: voto Uno di noi. Parla chiaro con i compagni, non rifiuta il confronto e lo fa sempre in modo molto educato e senza arrabbiarsi nonostante ne avrebbe tutti i diritti. “Se devo essere eliminato lo farà il pubblico, non loro”: bravo Edo. “Mi sono stancato di sentirmi dire che soffro meno degli altri perché peso di più”: aribravo Edo. Se c’è un naufrago che merita la finale, questo è davvero lui.

Aras Senol: voto Chi lo capisce è bravo. Parla un italiano così stentoreo che in confronto Antonino Cannavacciuolo è Ungaretti e non si capisce il motivo per il quale debba far parte di questo programma. Arriverà sicuramente in finale perché il pubblico non sa della sua esistenza all’interno del surviving show.

I battibecchi fra Sonia Bruganelli e Dario Maltese: voto Aaaaa socereeeee. Sono pentole di fagioli che continuano a borbottare per i fatti propri. Quello che dicono non apporta alcun contributo al programma, fa tutto parte di schermaglie fra loro due. Ma siamo certi di meritarci questi teatrini che non strappano neanche un sorriso?