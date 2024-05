Isola dei Famosi 13 maggio: nominati, chi è stato eliminato e nuovi ingressi. Joe Bastianich si ritira

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, quella di lunedì 13 maggio, ha proposto al pubblico un'eliminazione, nuove nomination, qualche colpo di scena, il ritiro di un concorrente, tre ingressi di nuovi naufraghi e tante polemiche.

Il confronto più acceso ha coinvolto Rosanna Lodi, Greta Zuccarello e Samuel Peron: la prima ha più volte insinuato il dubbio che fra i due ballerini possa esserci qualcosa più che una semplice amicizia. "Per me è nata una telenovela su quest'isola" ha affermato Rosanna Lodi. Ad aggiungersi al confronto è arrivata in Honduras anche Tania, la compagna di Samuel Peron.

A rischio eliminazione dalla precedente puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria c'erano i nominati Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron. Proprio quest'ultimo ha ricevuto la sorpresa della compagna Tania. L'eliminata dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi è Rosanna Lodi. Che dà il bacio di Giuda, ovvero un punto per la successiva nomination, a Greta Zuccarello.

La prossima puntata non sarà lunedì 20 maggio, ma domenica 19: ad annunciarlo è stata la conduttrice Vladimir Luxuria durante la diretta.

Nel corso della puntata, la squadra blu ha conquistato la permanenza per tutta la settimana sulla playa più vantaggiosa, ovvero Playa Joya, quella rossa vivrà invece su Playa Tristeza.

A vincere la prova leader sono Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa, entrambi quindi immuni.

Durante la puntata si è ritirato dal gioco Joe Bastianich per problemi fisici che non gli permettono di continuare a far parte dell’Isola dei Famosi.

Tre nuovi naufraghi sono sbarcati in Honduras: la modella e ingegnere Karina Sapsai, il comico Dario Cassini e la modella Linda Morselli, nota soprattutto per la sua love story, ormai conclusa da tempo, con Valentino Rossi. I tre nuovi concorrenti si aggregano alla squadra rossa su Playa Tristeza.

A fine puntata spazio alle nomination: primo nominato è Samuel Peron. Insieme a lui vanno al televoto Valentina Vezzali, Artur Dainese, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci.