‘Terra Amara’ chiude: quando va in onda l’ultima puntata

'Terra Amara' al capolinea. La popolarissima soap opera turca che da quattro stagioni tiene incollati al televisore milioni di telespettatori, e che in molti casi ha anche tappato i buchi di un palinsesto che ha visto Mediaset vivere diverse difficoltà negli ultimi mesi, si chiude definitivamente.

L'ultima puntata di 'Terra Amara' - la soap, per intenderci, che ha lanciato in Italia attori come Aras Senol, oggi naufrago dell'Isola dei Famosi - andrà in onda venerdì 31 maggio e scriverà la parola "fine" su due anni e quattro stagioni totali di una produzione che nel corso di un tempo comunque breve è riuscita a diventare un vero cult per parte del pubblico italiano.

Quella parte che oggi si chiede se verrà realizzata una quinta stagione. La risposta è "probabilmente no". Probabilmente, già. Perché le cose potrebbero cambiare, soprattutto visto il grande successo che la soap sta avendo in Paesi come l'Italia. A oggi però non sarebbe prevista una quinta stagione: 'Terra Amara' dovrebbe fermarsi a quattro serie e a due anni di messa in onda.

La prima puntata è infatti stata trasmessa in Italia a luglio 2022, mentre l'ultima è prevista per il 31 maggio 2024. Paura di rimanere orfani di questa soap? Gli appassionati potranno consolarsi guardando le repliche, che andranno in onda su Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity.